Прокуратура выяснит детали оставившей 450 домов без воды аварии на Урале

Прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией, которая произошла несколькими днями ранее в городе Камышлове Свердловской области, став причиной отключения почти 450 домов без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Авария произошла 30 марта днем на центральной канализационной насосной станции Камышлова. Вода из канализационной системы стала поступать в машинное отделение, затопила его и вывела из рабочего состояния электрооборудование. В результате без водоснабжения остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ и четыре социально значимых объекта с круглосуточным пребыванием.

Как уточнили в местной прокуратуре, устранить аварию сразу не удалось, поскольку в день аварии был перекрыт центральный водопровод и ограничена подача воды «с целью устранения поступления воды в канализационную систему и дальнейшего подтопления станции».

В настоящее время администрация Камышловского района привлекла дополнительные машины, которые откачивают воду из машинного помещения. После этого специалисты смогут добраться до поврежденных насосов и отремонтировать их. В настоящее время в Камышлове организованы пункты выдачи воды.