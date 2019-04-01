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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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Производитель назвал оптимальную частоту стирки джинсов

Джинсы необходимо стирать не более одного раза в месяц, чтобы одновременно добиться чистого внешнего вида изделия и сохранить качество ткани на более долгий период. Об этом рассказал газете The Independent представитель Levi's в Великобритании.

Как передает газета, пять лет назад генеральный директор компании Чип Берг заявил, что не стирал свои любимые джинсы Levi 501 в течение десяти лет, что вызвало общественный резонанс. Он утверждал, что при стирке джинсы утрачивают свой первоначальный вид и быстрее изнашиваются.

В недавнем интервью CNN он возобновил дебаты о том, как часто следует стирать джинсы, и признался, что его знаменитая пара до сих пор не была в прачечной.

The Independent попросила прокомментировать слова Берга представителя компании в Великобритании. Представитель Levi's пояснил, что деним — это износостойкая и прочная ткань, которую действительно не нужно стирать часто. Так, первые джинсы, созданные в 1873 году, носили американские рабочие и шахтеры, поскольку данный предмет гардероба служил им долго и не требовал постоянного и тщательного ухода.

Тем не менее он отметил, что джинсы все же необходимо стирать раз в месяц в прохладной воде, предварительно вывернув их на изнанку. Сушить джинсы следует на воздухе​. В Levi's добавили, что в случае загрязнения участка джинсов следует очистить его, промокая область влажной тканью, а не стирая их целиком. По словам представителя бренда, данные рекомендации продлят срок службы изделия.

Теги: Levi`s, уход, джинсы
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