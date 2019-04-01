В Японии дали название эре правления нового императора

Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, получила название Рэйва. Об этом объявил генеральный секретарь правительства Есихиде Суга, сообщает Kyodo.

Суга в прямом эфире продемонстрировал табличку с изображением двух иероглифов, составляющих название новой эры. Их можно перевести как «порядок», «мир» или «гармония», отмечает Bloomberg.

Нынешний император Японии Акихито, которому в декабре исполнилось 85 лет, покинет престол 30 апреля. Дата была назначена еще в 2017 году. Его старший сын, 59-летний принц Нарухито будет провозглашен императором 1 мая, когда начнется 1-й год эры Рэйва.

Действующая эра в Японии называется Хэйсэй («установление мира»). Таким образом, в стране одновременно идут 2019 год и 31-й год эры Хэйсэй.