Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, исполнительница роли Тилли Мастерсон в третьем фильме из цикла о суперагенте Джеймсе Бонде «Голдфингер», умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте франшизы о Бонде.

Причины смерти актрисы не указаны.

Таня Мале родилась 19 мая 1941 года в британском Блэкпуле. Она начала карьеру в качестве модели в возрасте 16 лет, и добилась значительных успехов в 1950-х и 60-х годах. Как отмечает The Hollywood Reporter, в 1957 году она прошла прослушивание на роль Татьяны Романовой в другом фильме о Бонде «Из России с любовью», однако в итоге роль досталась итальянской актрисе Даниэле Бианки.

«Голдфингер» вышел в 1964 году, роль Джеймса Бонда исполнил шотландский актер Шон Коннери. Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты.