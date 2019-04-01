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Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок

Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал в своем Twitter.

На рисунке изображены мужчина и женщина, подвешенные вверх ногами. «Если вы задаетесь вопросом, куда ведет фашизм, спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетты», — написал Керри в комментарии к публикации.

В ответ на это Алессандра Муссолини назвала актера «ублюдком». Политик разместила в своем Twitter несколько публикаций, в которых предложила Керри новые темы для рисунков. В частности, она опубликовала изображения гриба ядерного взрыва и индейцев на фоне горы Рашмор, где высечены портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Кроме того, она напомнила историю американского общественного деятеля Розы Паркс, которая была осуждена в 1955 году за отказ уступить свое место в автобусе белому пассажиру.

Бенито Муссолини был захвачен итальянскими партизанами вместе с Кларой Петаччи при попытке бежать в Швейцарию, 28 апреля 1945 года их расстреляли в доме на окраине коммуны Меццегра. Тела диктатора и его спутницы были перевезены в Милан и повешены на бензоколонке на городской площади Лорето. Впоследствии останки диктатора поместили в семейный склеп в городе Предаппио.

 

Теги: Джим Керри, рисунок
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