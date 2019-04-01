На северо-западе Москвы загорелся склад

На северо-западе Москвы на складе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в здании, расположенном по адресу ул. 3-я Хорошевская, д. 19/3.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, площадь пожара выросла до 3 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

Позднее в МЧС уточнили, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, его удалось локализовать.

Источник агентства в экстренных службах заявил, что внутри склада могут быть газовые баллоны, есть угроза обрушения кровли здания. Возгорание тушат до 20 пожарных расчетов.