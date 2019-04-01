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Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
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СМИ сообщили о подготовке президента Алжира к отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика готовится объявить о своей отставке, передает Reuters со ссылкой на местный телеканал Ennahar TV.

По его данным, отставка пройдет в соответствии со 102 статьей Конституции, которая предполагает, что президент может как сам сложить свои полномочия, так и быть признанным неспособным исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Бутефлика может уйти в отставку уже во вторник, 2 апреля, указал источник телеканала.

Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года, в феврале 2018-го в стране начались массовые демонстрации против властей, демонстранты выступали против решения главы государства баллотироваться на пятый президентский срок.

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11 марта Бутефлика официально отказался от планов участвовать в выборах, но на неопределенное время перенес голосование, которые было запланировано на 18 апреля. В конце марта председатель партии «Национальное демократическое собрание» (RND) Ахмед Уяхья призвал Бутефлику сложить полномочия. RND — главный партнер партии президента «Фронт национального освобождения».

Теги: Алжир, отставка
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