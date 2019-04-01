СМИ сообщили о подготовке президента Алжира к отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика готовится объявить о своей отставке, передает Reuters со ссылкой на местный телеканал Ennahar TV.

По его данным, отставка пройдет в соответствии со 102 статьей Конституции, которая предполагает, что президент может как сам сложить свои полномочия, так и быть признанным неспособным исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Бутефлика может уйти в отставку уже во вторник, 2 апреля, указал источник телеканала.

Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года, в феврале 2018-го в стране начались массовые демонстрации против властей, демонстранты выступали против решения главы государства баллотироваться на пятый президентский срок.

11 марта Бутефлика официально отказался от планов участвовать в выборах, но на неопределенное время перенес голосование, которые было запланировано на 18 апреля. В конце марта председатель партии «Национальное демократическое собрание» (RND) Ахмед Уяхья призвал Бутефлику сложить полномочия. RND — главный партнер партии президента «Фронт национального освобождения».