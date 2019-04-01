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Общество ,  
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При реконструкции здания Минсельхоза обрушились строительные леса

В Москве у находящегося на реконструкции здания Министерства сельского хозяйства обрушились строительные леса, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Здание расположено на Садово-Спасской улице, леса рухнули на площади 300 кв. м и придавили два автомобиля. Пострадавших нет, помощь спасателей после инцидента не понадобилась, уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

В феврале в столице обрушился козырек здания бизнес-центра, в котором расположен институт «Гидропроект». О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Теги: Минсельхоз, Реконструкция, строительные леса
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