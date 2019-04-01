Умер разработчик системы залпового огня «Смерч» Николай Макаровец

Николай Макаровец, российский ученый и разработчик нескольких систем залпового огня, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Тульской области.

В сообщении говорится, что генеральный конструктор научно-производственного объединения «СПЛАВ» умер после продолжительной болезни. Также отмечается, что 29 марта президент Владимир Путин наградил Макаровца орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за выдающийся вклад в создание специальной техники.

Губернатор области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным ученого и подчеркнул, что Макаровец был уникальным человеком, который воспитал несколько поколений тульских оружейников.

Макаровец, почетный гражданин Тулы и обладатель нескольких госнаград, родился в 1939 году в Сумской области, окончил Тульский механический институт. До перехода в «СПЛАВ» в 1985 году ученый работал в НПО «Алтай». Под его руководством в том числе разрабатывались система залпового огня «Смерч», «Торнадо» и «Ураган-1М».