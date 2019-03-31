На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы» в Facebook.

«Оба — совершенно измученные и выбившиеся из сил серые тюленята-дистрофики», — говорится в сообщении. Отмечается, что одного из них нашли у порта Бронка, а второго — около поселка Лебяжье. В настоящий момент детеныши тюленей находятся в карантине.

В июне 2018 года в Челябинске спасли львицу, двух собак и двух питонов, остававшихся запертыми в автомобиле почти две недели. Их клетка была вмонтирована в багажник, в машине нашли печенье и куски мяса. Хозяин автомобиля заявил, что готовился везти животных в Казахстан и вынужден был держать их в машине, пока готовил документы. Животных передали в приют фонда «Спаси меня».