Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за усиления ветра. Об этом свидетельствуют данные на сайте учреждения.

Ветер усилится вечером в воскресенье, 31 марта, в 21:00 мск, и сохранится в понедельник, 1 апреля.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье в Москве будет переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 13 градусов по Цельсию, ветер юго-западный 5–10 м/с. На следующий день столбик термометра опустится до шести градусов по Цельсию, будет облачно, но с прояснениями, временами небольшие осадки в виде дождя и снега.