Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,28 64,54 EUR Нал. 74,46 72,69 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 155,30 -23,70 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины Общество, 22:24 Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов Бизнес, 22:08 В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку Общество, 21:48 En+ начала проверку выполнения UC Rusal условий сделки с Минфином США Бизнес, 21:40 Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании Спорт, 21:35 Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков Общество, 20:56 В Нальчике произошло возгорание кондитерской фабрики Общество, 20:54 В Крыму назвали преждевременным предложение о пересмотре конвенции Монтрё Политика, 20:36 ЦСКА второй раз подряд обыграл СКА в Кубке Гагарина Спорт, 20:35 Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Политика, 20:09 МЧС назвало возможную причину возгорания в «Олимпийском» Общество, 19:55 Новичок Ferrari выиграл первую квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 19:35 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 19:30 YouTube разблокировал последние выпуски программ Парфенова и Дудя Общество, 19:27
Бизнес ,  
0 
Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов

Личные данные 3,1 млн клиентов японской корпорации Toyota могли быть украдены хакерами. Об этом говорится в уведомлении на сайте корпорации.

Факт утечки информации о клиентах Toyota до сих пор не подтвержден, подчеркивается в уведомлении. В настоящий момент Toyota проводит расследование.

Согласно сообщению, хакеры могли выкрасть личные данные клиентов 21 марта, когда дочерние компании Toyota объявили о том, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к серверам.

«Украденная информация не включает данные о кредитных картах», — отметили в корпорации.

Toyota принесла извинения клиентам и сообщила, что усиливает меры информационной безопасности.

Теги: Toyota, утечка данных, клиенты, хакеры
Материалы по теме
Личные данные модераторов Facebook стали доступны для террористов
Общество
Китайские хакеры похитили личные данные сотрудников Пентагона и ЦРУ
Технологии и медиа
Хакер выложил в интернет личные данные членов конгресса от Демпартии США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter