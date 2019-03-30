Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов

Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов

Личные данные 3,1 млн клиентов японской корпорации Toyota могли быть украдены хакерами. Об этом говорится в уведомлении на сайте корпорации.

Факт утечки информации о клиентах Toyota до сих пор не подтвержден, подчеркивается в уведомлении. В настоящий момент Toyota проводит расследование.

Согласно сообщению, хакеры могли выкрасть личные данные клиентов 21 марта, когда дочерние компании Toyota объявили о том, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к серверам.

«Украденная информация не включает данные о кредитных картах», — отметили в корпорации.

Toyota принесла извинения клиентам и сообщила, что усиливает меры информационной безопасности.