Бизнес , 22:08
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Toyota объявила о возможной утечке данных более 3 млн клиентов
Личные данные 3,1 млн клиентов японской корпорации Toyota могли быть украдены хакерами. Об этом говорится в уведомлении на сайте корпорации.
Факт утечки информации о клиентах Toyota до сих пор не подтвержден, подчеркивается в уведомлении. В настоящий момент Toyota проводит расследование.
Согласно сообщению, хакеры могли выкрасть личные данные клиентов 21 марта, когда дочерние компании Toyota объявили о том, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к серверам.
«Украденная информация не включает данные о кредитных картах», — отметили в корпорации.
Toyota принесла извинения клиентам и сообщила, что усиливает меры информационной безопасности.