В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Представитель регионального МВД уточнил ТАСС, что вертолет не перевозил пассажиров, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в МЧС по региону рассказали «РИА Новости», что информация о вынужденной посадки вертолета поступила в 19:09 по местному времени (совпадает с московским). В ведомстве рассказали, что вертолет следовал по маршруту село Студенцы — поселок Песчаные Ковали.



Следователи начали проверку после инцидента.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры позднее назвали ТАСС другую причину вынужденной посадки Ми-2, принадлежащего «Казанскому авиапредприятию». По данным ведомства, у вертолета отказал левый двигатель.

Местный телеканал «Татарстан 24» со ссылкой на синоптиков сообщил, что в регионе 31 марта ожидается метель с ухудшением видимости и сильный ветер с порывами до 20 м/c.