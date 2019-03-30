В Нальчике произошло возгорание кондитерской фабрики

В Нальчике произошел крупный пожар на кондитерской фабрике. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по по Кабардино-Балкарской

Республике.

Информация о возгорании кондитерской фабрики, расположенной на улице Северная, поступила в 16:58 по местному времени (совпадает с московским). На тот момент площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв.м.

«Место происшествия оцеплено силами МВД КБР. Погибших пострадавших нет», — добавили в управлении.

К 19:23 пожарным удалось локализовать возгорание. На момент локализации площадь пожара составляла уже 2,5 тыс. кв.м.

Всего для ликвидации пожара привлекли 83 человек и 20 единиц техники.