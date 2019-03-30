В Нальчике произошло возгорание кондитерской фабрики

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,12 65,03 EUR Нал. 74,40 72,87 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 150,00 -29,00 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков Общество, 20:56 В Нальчике произошло возгорание кондитерской фабрики Общество, 20:54 В Крыму назвали преждевременным предложение о пересмотре конвенции Монтрё Политика, 20:36 ЦСКА второй раз подряд обыграл СКА в Кубке Гагарина Спорт, 20:35 Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Политика, 20:09 МЧС назвало возможную причину возгорания в «Олимпийском» Общество, 19:55 Новичок Ferrari выиграл первую квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 19:35 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 19:30 YouTube разблокировал последние выпуски программ Парфенова и Дудя Общество, 19:27 В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский» Общество, 19:19 Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права Политика, 19:06 «Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано Спорт, 18:35 Путин подписал указ о начале весеннего призыва Общество, 18:31 СК показал допрос доставленного из Чечни обвиняемого в ДТП в Москве Общество, 18:18
Общество ,  
0 
В Нальчике произошло возгорание кондитерской фабрики

В Нальчике произошел крупный пожар на кондитерской фабрике. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по по Кабардино-Балкарской
Республике.

Информация о возгорании кондитерской фабрики, расположенной на улице Северная, поступила в 16:58 по местному времени (совпадает с московским). На тот момент площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв.м.

«Место происшествия оцеплено силами МВД КБР. Погибших пострадавших нет», — добавили в управлении.

К 19:23 пожарным удалось локализовать возгорание. На момент локализации площадь пожара составляла уже 2,5 тыс. кв.м.

Всего для ликвидации пожара привлекли 83 человек и 20 единиц техники.

Теги: Нальчик, возгорание, Склад, кондитерская фабрика
Материалы по теме
В торговом центре в Баку произошел пожар
Общество
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
Общество
В Хакасии потушили пожар на территории завода «Искож»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter