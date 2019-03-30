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Роднина выступила против «убийства» юных фигуристок четвертными тулупами
Исполнение сложных элементов в фигурном катании, таких как четвертной тулуп, «убивает» юных фигуристок. Об этом заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина на пресс-конференции в «Советском спорте», комментируя информацию об участии детей-фигуристов в новом сезоне чемпионата России среди взрослых.

«Спорт предназначен для того, чтобы люди росли сильными и здоровыми и физически, и психологически. А не для того, чтобы «убивать» детей четвертными», — подчеркнула она.

Она отметила, что, помимо юных фигуристов, которым удалось достичь значительных результатов в большом спорте, есть и те, кто так и не дошел до побед, потратив при этом время, здоровье и недополучив образование.

Роднина добавила, что наблюдать за тем, как юные фигуристки выступают во взрослых соревнованиях, неинтересно, поскольку они еще не способны показать интересное катание, а могут взять только техникой.

«Я хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов», — заключила она.

Теги: Ирина Роднина, фигуристы, дети, соревнования
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