Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа.

По данным издания, полиция провела несколько антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн – Вестфалия и Баден-Вюртемберг, в результате чего были задержаны 11 мужчин в возрасте от 22 до 35 лет.

Позднее, официальный представитель ведомства рассказал, что во время обысков правоохранители «не нашли ни взрывчатку, ни оружие», в связи с чем нескольких задержанных уже освободили.

Тем не менее​ представитель прокуратуры отметил, что расследование предполагаемой подготовки теракта продолжается.

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