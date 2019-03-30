Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел накануне в 21:35 по местному времени в помещении цеха по производству перлита (горная порода. — РБК) ​в городе Цинчжоу.​ Находившиеся за пределами цеха три человека получили травмы легкой степени тяжести.

Отмечается, что владельца фабрики задержала полиция. По результатам предварительного расследования стало известно, что авария произошла из-за утечки сжиженного газа из резервуара. Проводится дальнейшее расследование.