Заключенные колонии подали иск к «Эху Москвы» из-за новости о пытках

Двое бывших заключенных белгородской колонии подали к «Эху Москвы» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пресненский суд Москвы зарегистрировал заявление 11 марта. Иск был принят к рассмотрению 15 марта, однако известно о нем стало только 29 марта. Об этом в частности сообщило RNS.

Истцы — Максим Друца и Алексей Куценко — требуют признать недостоверными сведения «Эха» о том, что они жаловались на пытки в колонии. Также они намерены получить по 50 тыс. руб. компенсации морального вреда каждый, рассказали агентству в пресс-службе суда.

Претензии истцов вызвала новость, опубликованная на сайте «Эха» 29 августа прошлого года. В ней говорится, что фонд «В защиту прав заключенных» получил от Друсы и Куценко жалобы на пытки в белгородской исправительной колонии № 7.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на вопрос РБК о том, считает ли он, что редакция опубликовала недостоверную информацию, пояснил, что «Эхо Москвы» в новости ссылается «на известный фонд», и в новости «есть имя человека из этого фонда».

Предварительное заседание по иску назначено на 8 апреля.