В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления СКР.

Инцидент произошел 29 марта в поселке городского типа Балтаси. Дети в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали себя плохо после занятий плаванием в бассейне «Дулкын». Их поместили в Балтасинскую ЦРБ с признаками ингаляционного отравления. Детям была оказана помощь, их жизни ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, изъяли пробы воды и воздуха.

По данным агентства «Татар-информ», в больницу после занятий в бассейне также попали двое взрослых. Все пострадавшие жаловались на тошноту, головокружение и сухость во рту. Им поставили предварительный диагноз — отравление хлором легкой степени.

Работа бассейна временно приостановлена.