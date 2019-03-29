Невестку Дудя приговорили к штрафу за побои

Юлию Дудь — невестку журналиста Юрия Дудя — приговорили к штрафу за побои, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского районного суда Ксения Первовласенко.

«Дудь Юлия Геннадьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 6.1.1 КоАП РФ», — сказала она, добавив, что ей назначен штраф в размере 5 тыс. руб. Первовласенко отметила, что постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде.

О том, что против Юлии Дудь составлен административный протокол из-за побоев, стало известно в начале марта. По информации Telegram-каналов, ее обвиняют в избиении мужа, а сам конфликт произошел в ходе развода, так как супруги не могли определить порядок общения с ребенком.