Общество , 16:07
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Путин посмертно наградил защитившего мать от пьяного соседа подростка
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подростка Ивана Крапивина из Северодвинска, который защитил мать от пьяного соседа. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Как писали СМИ Архангельской области, в мае 2017 года мать 15-летнего Ивана поссорилась с соседом по коммуналке, после чего мужчина ударил ее несколько раз гантелей и ножом. За женщину заступился сын.
В результате Иван получил три удара гантелей. В течение года подросток находился в коме и в декабре 2018-го скончался.
Суд приговорил напавшего мужчину к 14,5 года лишения свободы, а также выплате 1 млн руб. в качестве компенсации.