Путин поддержал решение вологодского губернатора идти на выборы

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать выдвижение кандидатуры губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова на выборах главы региона в сентябре, сообщает Кремль.

На встрече с Путиным в Кремле Кувшинников попросил главу государства поддержать его программу развития Вологодской области, а также его решение участвовать в выборах. Президент, в свою очередь, отметил, что результаты работы Кувшинникова очевидны — ситуация в регионе «выправляется», а по некоторым направлениям уже «выправилась».

«Конечно, я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру», — сказал Путин.

Кувшинников стал губернатором Вологодской области в декабре 2011 года, до этого он был мэром Череповца. В сентябре 2014 года он победил на выборах губернатора региона. О намерении участвовать в предстоящих выборах Кувшинников объявил в феврале.