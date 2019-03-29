Юлий Гусман опроверг сообщения об операции на сердце

Режиссер Юлий Гусман опроверг РБК сообщения об операции на сердце.

«Какая операция? Нет, это недостоверная [информация]», — заявил он на вопрос о госпитализации и операции.

Как ранее сообщал канал Mash в Telegram, артисту провели чистку сосудов, после чего он прошел реабилитацию и был выписан.​

Юлий Гусман — режиссер, телеведущий и актер. Он снял такие фильмы, как «Не бойся, я с тобой», «Дачный домик для одной семьи», «Парк советского периода». В 1993 году был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств России. Также он является постоянным членом жюри Высшей лиги КВН.