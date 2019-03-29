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ММК ₽53 (+17,26%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
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Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что звание присвоено «за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства».

Помимо Пореченкова, почетного звания были удостоены артист Малого театра Александр Вершинин, директор Центра циркового искусства Вилен Головко, артист Омского государственного академического театра драмы Михаил Окунев и артистка Пензенского областного драматического театра им. Луначарского Галина Репина.

Михаил Пореченков — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Он известен своими работами в фильмах и сериалах «Агент национальной безопасности», «9-я рота», «Ликвидация», «Белая гвардия», «Небесный суд», «Поддубный», «Троцкий» и многих других. Также в настоящее время он играет в МХТ им. А.П.Чехова.

Теги: Владимир Путин, Михаил Пореченков, присвоение, звание, Народный артист
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