Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье пошутил перед журналистами о том, чего они ожидают от встречи министров. Видео опубликовано в Twitter российского МИДа.

«Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?» — пошутил Лавров.

Изначально визит Лаврова в Турцию был запланирован на 12 марта, однако его перенесли на 18 марта в связи с изменением рабочего графика министра. Позднее и эту дату перенесли без уточнения причины.

Лавров находится в Анталье 28–29 марта для участия в работе совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств России и Турции.