Полиция опровергла сообщения о ножевом ранении ребенка в Дубне

В подмосковной полиции опровергли сообщения о том, что в ходе бытового конфликта в Дубне получил ножевые ранения ребенок.

«Ребенок не получал никакого ранения. В подъезде между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них применил нож. Ребенка не было», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщило, что в подмосковной Дубне неизвестный напал с ножом на ребенка и скрылся на автомобиле.

«По предварительной информации, в городе Дубне неизвестный нанес ножевые ранения ребенку и скрылся на автомобиле Honda. Полиция ведет розыск злоумышленника», — сказал собеседник агентства.

Затем РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил, что ножевые ранения в результате получили мужчина и женщина.