Британский торговый реестр ликвидировал компанию Telegram

Telegram Messenger LLP удалена из британского реестра юридических лиц, следует из данных на сайте реестра. Документ датирован 2 апреля 2019 года и в нем указано, что компания ликвидирована «на добровольной основе».

О том, что основатель мессенджера Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP, стало известно 10 января. Как выяснил РБК, компанию учредили Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз). Собеседники, близкие к Дурову, сообщили, что обе структуры связаны с ним. В мае 2018 года вместо Dogged Labs совладельцем компании стала Telegram Messenger Inc., также зарегистрированная на Британских Виргинских островах. С июля 2017 года Telegram Messenger LLP включена в российский реестр организаторов распространения информации в интернете, которые должны предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей.

Таганский суд Москвы в апреле 2018 года принял решение о блокировке Telegram в России. Поводом послужило то, что мессенджер не выполнил требование ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей. Иск подал Роскомнадзор, в качестве ответчика по нему указывалась Telegram Messenger LLP.