В Петербурге возбудили дело против рубившего топором вагоны вандала

В Петербурге возбудили дело против рубившего топором вагоны вандала

Уголовное дело возбуждено по факту вандализма, после того как в Санкт-Петербурге мужчина повредил топором четыре вагона пассажирского поезда. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Установлено, что ночью вблизи железнодорожной станции Славянка молодой человек возвращался домой, где увидел пассажирский поезд, который совершил техническую остановку.

«Находясь в состоянии агрессии, мужчина по приходу домой схватил топор и вернулся к станции. Выплеснуть свою негативную энергию злоумышленник решил на вагонах стоявшего поезда, нанося удары принесенным орудием», — указано в сообщении.

Всего злоумышленник нанес повреждения четырем вагонам. Стоимость ремонта одного составляет более 100 тыс. руб., указало МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК (вандализм).