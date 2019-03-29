Общество , 11:34
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СК начал расследование убийства семьи из трех человек в Хабаровске
Следователи выясняют причины гибели двоих взрослых и младенца в Хабаровске, тела которых нашли в жилом доме в Кировском районе. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СК.
Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство).
Найдены тела мужчины 1991 года рождения, женщины (1992) и ребенка (2019). У всех множественные ножевые ранения. Создана усиленная следственно-оперативная группа.
В СК подчеркнули, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.