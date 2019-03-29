СК начал расследование убийства семьи из трех человек в Хабаровске

СК начал расследование убийства семьи из трех человек в Хабаровске

Следователи выясняют причины гибели двоих взрослых и младенца в Хабаровске, тела которых нашли в жилом доме в Кировском районе. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СК.​

Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

Найдены тела мужчины 1991 года рождения, женщины (1992) и ребенка (2019). У всех множественные ножевые ранения. Создана усиленная следственно-оперативная группа.

В СК подчеркнули, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.