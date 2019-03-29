Дипломаты сообщили о госпитализации российской модели в Шанхае

В Шанхае в одну из клиник города госпитализировали российскую модель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе генконсульства Сергея Смольникова.

«К нам поступила такая информация от ее подруги. Консульство отреагировало на это, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали ее в больнице», — заявил он.

Смольников добавил, что генконсульство оказывает помощь российской гражданке. По данным дипломатов, изначально модель поступила в больницу в тяжелом состоянии, в настоящий момент девушка находится в сознании.

Ранее портал 161.RU сообщил, что модель из Ростова-на-Дону Алиса Митрова находится в больнице Шанхая. Подруги девушки в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что у нее диагностировали бактериальный менингит. Мать модели рассказала порталу, что изначально ее отвезли в клинику Shanghai United Family Hospital, однако лечение там оказалось слишком дорогим, после чего женщина обратилась за помощью к российскому консулу в Китае. «Сегодня утром [28 марта] Алису перевели в более дешевую больницу», — добавила мать Алисы Митровой.