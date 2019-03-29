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Мошенники от лица главы МИД Франции выманили у израильтянина €8 млн

В Израиле вблизи Тель-Авива сотрудники полиции арестовали трех предполагаемых мошенников, которые выманили у предпринимателя €8 млн, выдав себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, правоохранители задержали подозреваемых франко-израильского происхождения в возрасте от 37 до 47 лет в конце февраля. Отмечается, что группа из трех человек действовала во Франции с сентября 2018 года, притворяясь главой МИД республики Жан-Ив Ле Дрианом или его помощником и выманивая деньги.

«Они звонили, отправляли электронные письма, а иногда использовали Skype, чтобы выдать себя за самого министра», — говорит источник Le Parisien, близкий к делу.

Трое подозреваемых всегда действовали по одной и той же схеме. Они обращались к бизнесменам и руководителям крупных компаний и просили их помочь Франции заплатить выкуп за заложников, находящихся в руках исламистов в Мали и Сирии. 

Всего ими было совершено 40 подобных попыток, но удачной оказалась только одна. Так, бизнесмен перевел на их счет €8 млн, после чего понял, что его обманули. Имя предпринимателя не раскрывается.

Следователи центрального управления по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF) в ходе международной операции совместно с израильскими коллегами вышли на след предполагаемых мошенников, когда они обратились к новому потенциальному потерпевшему, который собирался заплатить трем мужчинам €2 млн.
 

Теги: Израиль, полиция, арест, мошенники, МИД Франции
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