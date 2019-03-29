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Общество ,  
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Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса

Бывший судья и председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Макаров Юрий Николаевич лишился первого квалификационного класса. Соответствующее решение вынесла квалификационная коллегия судей Ставропольского края, сообщается на сайте коллегии.

Такое решение означает, что покинувший должность судья также лишился статуса неприкосновенности и является обычным гражданским лицом.

Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года. На ролике видно, как к придорожному магазину подъехала белая иномарка, из которой вышли водитель средних лет и совершенно голая молодая блондинка. Макаров и его спутница пришли в магазин, и мужчина принялся снимать девушку на телефон. Она приобрела бутылку минеральной воды, оплатила покупку и проследовала к выходу.

После того, как ролик распространился в сети, Макаров написал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. 21 августа коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно удовлетворила это заявление, оно рассматривалось без участия Макарова. Причины, по которым судья решил сложить полномочия, не озвучивались. Позже Макаров сообщал журналистам, что между ним и человеком, запечатленным на кадрах, нет ничего общего.

Теги: Ставропольский край, судья
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