Rammstein пригласили в бывший концлагерь Дахау из-за скандального клипа

Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил немецкую группу Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, после того как коллектив презентовал клип на песню Deutschland («Германия»). Видеоролик, котором музыканты затронули тему холокоста, вызвал возмущение, пишет немецкая газета Bild.

Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта. В нем музыканты, в том числе, выступают в роли узников концлагерей в полосатой форме. Их, как следует из клипа, выводят на эшафот и готовят к повешению.

«Страдания и бесчеловечность Холокоста исключает использование его в рекламных целях. В данном случае, нового музыкального альбома», — заявил Карл Фреллер. «То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», — заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох.

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн также выразил возмущение и обвинил коллектив в «безвкусной эксплуатации свободы творчества». По мнению Кляйна, музыканты переступили черту дозволенного.

Пер­вый в Гер­мании концентрационный лагерь Дахау ​был создан в марте 1933 года на территории бывшего по­ро­хо­во­го и па­трон­но­го за­во­да.

Пер­во­на­чаль­но лагерь предназначался для содержания 5 тысяч противников нацистского режима (оппозиционных политиков, деятелей церкви), а так­же ев­ре­ев, цыган, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных. Все­го за годы существования концлагеря через него прошли, со­глас­но регистрационным документам порядка 206 тысяч заключенных из 24 стран, в том числе из СССР. В лагере действовала подпольная организация. 28 апреля 1945, за день до освобождения лагеря американскими войсками она подняла восстание, со­рвав план уничтожения оставшихся в живых уз­ни­ков (около 30 тыс. человек).

В 1960 году в Дахау был открыт мемориал жертвам фашизма. В 1965 году по инициативе бывших заключенных и при поддержке баварского правительства был создан Музей‑мемориал Дахау. На месте крематория установлен мемориальный камень с надписью: «Подумайте, как мы умирали здесь».