Коломойский попал в базу «Миротворца»

Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

​В качестве причины указано «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран» — у бизнесмена есть гражданства Украины, Кипра и Израиля. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Помимо этого его обвиняют в дестабилизации общественно-политической жизни в стране, в манипуляции общественно-значимой информацией. В частности, составители анкеты Коломойского в «Миротворце» упомянули, что бизнесмена обвиняли в выводе $2 млрд из Приватбанка и продаже топлива украинской армии по завышенным ценам.

Президент Украины Петр Порошенко 25 марта подал в суд на телеканал «1+1», который принадлежит Коломойскому, за распространение дезинформации. По словам главы государства, бизнесмен перешел «красную линию». Он обвинил Коломойского в «управлении украинскими марионетками ниточками».

Сайт «Миротворец» основан в 2014 году. В него вносятся все лица, которых создатели сайта считают причастными к действиям против Украины.​