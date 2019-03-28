Представитель Добронравова опроверг госпитализацию поэта

Информация о госпитализации 90-летнего поэта-песенника Николая Добронравова не соответствует действительности, заявил РБК знакомый его семьи Роман Синельников.

«Информация о его экстренной госпитализации не соответствует действительности, хотя пару недель назад он действительно был в больнице», — рассказал Синельников.

О том, что Добронравов экстренно попал в больницу, ранее сообщили ряд СМИ.

Николай Добронравов известен как автор таких популярных советских песен, как «Команда молодости нашей», «Надежда», «Птица счастья», «Как молоды мы были», «До свидания, Москва, до свидания» и многих других. Большая часть его стихов была положена на музыку его супруги — композитора Александры Пахмутовой. В 1982 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, имеет много других наград.​