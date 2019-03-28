В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках

В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы республиканского ПФР Альбина Сонкулиева.

«Мы факты обысков подтверждаем», — сказала она.

По ее словам, обыски прошли в головном офисе ПФР и в трех отделениях Махачкалы — в Советском, Кировском и Ленинском районах города. «Эта работа в центральном отделении была завершена быстро, а вот в отделениях она продолжается достаточно долго, клиентские службы в них не работали», — отметила она.

При этом Сонкулиева не назвала причину проведения обысков и их итоги. Также пресс-секретарь не уточнила, какие ведомства проводили обыски.