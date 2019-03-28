Профсоюз «Мосгортранса» назвал провокацией голодовку водителя автобуса

Профсоюз «Мосгортранса» считает провокацией ситуацию вокруг одного из бывших сотрудников компании. Как заявили РБК в организации, ничего общего с реальностью это не имеет.

Ранее «МБХ медиа» сообщило, что водитель автобуса из ГУП «Мосгортранс» Юрий Елизаров объявил голодовку на своем рабочем месте, так он пытается добиться прекращения ​«репрессии» водителей и обеспечения для них безопасных условий труда.

«Я приехал на место рано утром, занял парковочное место, оплатил его и начал бессрочную голодовку», — заявил Елизаров изданию, добавив, что настаивает на увольнении генерального директора ГУП Леонида Антонова. Елизаров заявил, что был уволен из «Мосгортранса», но Мосгорсуд восстановил его в должности и теперь он продолжает «профсоюзную деятельность» в филиале «Северо-Восточный».

«Профсоюзная организация ГУП «Мосгортранс» официально заявляет, что подготовленная сегодня провокация не имеет ничего общего с реальной ситуацией в трудовом коллективе и профсоюзной деятельностью, — сообщили РБК в профсоюзе. — Межрегиональный профсоюз (МПРОТ, Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта. — РБК) устроил очередную выходку с традиционно беспочвенными лозунгами и ничем не обоснованными требованиями».