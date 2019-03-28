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Общество ,  
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Профсоюз «Мосгортранса» назвал провокацией голодовку водителя автобуса

Профсоюз «Мосгортранса» считает провокацией ситуацию вокруг одного из бывших сотрудников компании. Как заявили РБК в организации, ничего общего с реальностью это не имеет.

Ранее «МБХ медиа» сообщило, что водитель автобуса из ГУП «Мосгортранс» Юрий Елизаров объявил голодовку на своем рабочем месте, так он пытается добиться прекращения ​«репрессии» водителей и обеспечения для них безопасных условий труда.

«Я приехал на место рано утром, занял парковочное место, оплатил его и начал бессрочную голодовку», — заявил Елизаров изданию, добавив, что настаивает на увольнении генерального директора ГУП Леонида Антонова. Елизаров заявил, что был уволен из «Мосгортранса», но Мосгорсуд восстановил его в должности и теперь он продолжает «профсоюзную деятельность» в филиале «Северо-Восточный».

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«Профсоюзная организация ГУП «Мосгортранс» официально заявляет, что подготовленная сегодня провокация не имеет ничего общего с реальной ситуацией в трудовом коллективе и профсоюзной деятельностью, — сообщили РБК в профсоюзе. — Межрегиональный профсоюз (МПРОТ, Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта. — РБК) устроил очередную выходку с традиционно беспочвенными лозунгами и ничем не обоснованными требованиями».

В профсоюзе «Мосгортранса» заявили, что в МПРОТ состоят «работники «Мосгортранса», преимущественно имеющие дисциплинарные взыскания, а также бывшие сотрудники предприятия», и пояснили, что многие из этих бывших сотрудников были уволены за нарушения и прогулы.​

Теги: ГУП «Мосгортранс», профсоюз
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