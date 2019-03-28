Опубликовано видео задержания члена причастной к взрывам в метро банды

Следственный комитет опубликовал видео задержания в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к взрывам на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году.

«В Дагестане задержан еще один подозреваемый в совершении терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», — говорится в сообщении СК в мессенджере «Там-Там». Уточняется, что он доставлен в Москву, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

Видео: СК РФ

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали члена бандгруппы Вагабова в Хасавюртовском районе Дагестана.

Сам Вагабов был убит в августе 2010 года в Дагестане в ходе спецоперации. Именно его подозревали в организации терактов в Московском метрополитене, он был гражданским мужем смертницы Мирьям Шариповой, совершившей теракт на «Лубянке».