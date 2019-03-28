Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Возгорание произошло в небоскребе в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщает местное издание Dhaka Tribune.

Пожар произошел в высотной башне в одном из центральных районов города. На месте происшествия работают 20 пожарных подразделений и гражданской обороны Дакки. Сотрудник центрального диспетчерского пункта пожарной службы столицы Бангладеш отметил, что внутри здания находятся несколько человек, которых не успели эвакуировать.

Также издание указывает, что несколько человек получили серьезные травмы после того, как попытались выпрыгнуть из окон здания. Их доставили в больницы.

На кадрах, которые опубликовало в своем Facebook Dhaka Tribune, видно пламя, идущий из окон черный дым и рушащиеся конструкции здания.

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