Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,87 0,03 EUR Бирж. 72,98 0,08 Brent 67,66 0,21% USD Нал. 65,35 64,48 EUR Нал. 73,53 72,52 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1251 0,0007 BTC/USD Бирж. 4 081,70 -20,90 IMOEX 2 491,74 0,17% RTSI 1 209,81 0,21% DJIA 25 625,59 -0,13% Nasdaq 7 643,38 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+39,05%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Ford $12 (+39,05%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 27 мар, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 27 мар, 12:00
СМИ узнали о возможном участии Анджелины Джоли в фильме Marvel Общество, 12:55 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 12:52 «Аэрофлот» переходит на летнее расписание полетов Пресс-релиз, 12:45 Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию Общество, 12:43 Bloomberg: будущее моды — это платье напрокат Pro, 12:42  «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером Спорт, 12:38 Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира Общество, 12:33 Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» Общество, 12:33 СМИ узнали о планах показать кабриолет Aurus на Параде Победы в 2019 году Технологии и медиа, 12:30 ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы Общество, 12:30 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 12:20 Губернатор Якутии после протестов запретил принимать на работу мигрантов Общество, 12:18 Резервная копия: 8 автомобильных клонов из Китая Авто, 12:01 В Крыму арестовали 9 предполагаемых членов террористической организации Общество, 12:00
Общество ,  
0 
Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию

Власти Москвы 30 марта закроют станцию метро «Каховская» на реконструкцию. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта города Москвы.

Построенную более 30 лет назад ветку будут модернизировать, чтобы включить ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Отмечается, что будет обновлена  облицовка путевых стен и платформ, также планируется заменить пути. Кроме того, будет построен дополнительный переход на «Севастопольскую».

Движение на Каховской линии будет осуществляться между станциями «Варшавская» и «Каширская». От «Каховской» можно будет добраться на автобусах. Станция «Севастопольская» продолжит работать в обычном режиме.

Каховская линия будет присоединена к южному участку БКЛ, который откроют в 2021 году. Также там откроют станции «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов».

БКЛ будет состоять из 31 станции. Фрагменты кольца вводят в эксплуатацию поэтапно. В 2018 году открыли ​первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской». В 2019 году должно завершиться строительство участка от «Авиамоторной» до «Лефортово».

Теги: Метро, Москва, «Каховская»
Материалы по теме
В переходе станции метро «Александровский сад» в Москве образовалась течь
Общество
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter