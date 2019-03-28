Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию

Власти Москвы 30 марта закроют станцию метро «Каховская» на реконструкцию. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта города Москвы.

Построенную более 30 лет назад ветку будут модернизировать, чтобы включить ее в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Отмечается, что будет обновлена облицовка путевых стен и платформ, также планируется заменить пути. Кроме того, будет построен дополнительный переход на «Севастопольскую».

Движение на Каховской линии будет осуществляться между станциями «Варшавская» и «Каширская». От «Каховской» можно будет добраться на автобусах. Станция «Севастопольская» продолжит работать в обычном режиме.

Каховская линия будет присоединена к южному участку БКЛ, который откроют в 2021 году. Также там откроют станции «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов».

БКЛ будет состоять из 31 станции. Фрагменты кольца вводят в эксплуатацию поэтапно. В 2018 году открыли ​первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской». В 2019 году должно завершиться строительство участка от «Авиамоторной» до «Лефортово».