Сотрудник фонда Кудрина подал на работодателя в суд

Сотрудник Фонда развития гражданских инициатив «Диалог», созданного Алексеем Кудриным, обратился в суд с иском против работодателя. Истец — консультант группы обеспечения деятельности фонда Денис Ремнев — требует почти 1 млн руб., сообщил РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников. Он пояснил, что причиной для иска стало «существенное изменение условий оплаты труда», а именно снижение зарплаты, с которым истец не согласен.

«Истец просит обязать фонд расторгнуть трудовой договор от 2017 года по причине отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора, — сообщил представитель суда. — Также истец Денис Ремнев просит суд взыскать с фонда компенсацию причиненного морального вреда в 100 тысяч рублей». Сотрудник фонда подал еще пять требований, в них он просит суд взыскать с фонда «Диалог» семь среднемесячных зарплат на общую сумму более 570 тыс. руб., долги по зарплате за 2,5 месяца в 91,7 тыс. руб., а также задолженность по отпускным, задолженность за работу в новогодние праздники и сверхурочные и взыскать компенсацию за задержку зарплаты.

По данным картотеки суда, иск Ремнева был зарегистрирован 25 марта. Беседа по делу назначена на 11 апреля.

РБК направил запрос в Фонд развития гражданских инициатив «Диалог» с просьбой прокомментировать факт подачи иска сотрудником фонда.

Фонд был создан в 2012 году под названием «Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив», а в 2018 году была переименован в «Диалог». Является некоммерческой организацией, своей целью декларирует «поддержку деятельности Комитета гражданских инициатив». ​