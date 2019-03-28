В Гватемале более 30 человек погибли после ДТП с грузовиком

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,82 -0,02 EUR Бирж. 72,84 -0,06 Brent 67,51 -0,01% USD Нал. 65,27 64,44 EUR Нал. 73,43 72,52 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1237 -0,0007 BTC/USD Бирж. 4 087,00 -15,60 IMOEX 2 486,94 -0,02% RTSI 1 208,77 0,13% DJIA 25 625,59 -0,13% Nasdaq 7 643,38 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 27 мар, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 27 мар, 12:00
Исполком МОК рекомендовал сделать брейк-данс олимпийским видом спорта Общество, 11:02 5 признаков востребованного офисного центра Пресс-центр, 10:59 Как не болеть весной: 4 мягких практики Спецпроект РБК PINK, 10:56 Сотрудник фонда Кудрина подал на работодателя в суд Общество, 10:56 Что будет с ценами на жилье в «Москва-Сити» после переезда чиновников Недвижимость, 10:54 Уронили или потеряли: 6 несчастных случаев с музейными экспонатами Стиль, 10:52 Миллер анонсировал возобновление закупок газа в Туркменистане Бизнес, 10:47 Александр Усик отказался от чемпионского пояса и боя с Денисом Лебедевым Спорт, 10:46 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 10:45 Робот-бюрократ и шеринг личного автомобиля: зарубежные идеи на миллионы Pro, 10:37 Майдан и мир: что может произойти с Украиной после первого тура выборов Мнение, 10:37 СМИ сообщили о тестировании режима темного экрана в WhatsApp Технологии и медиа, 10:35 Загитова за год заработала меньше зарплаты Дзюбы за две недели Спорт, 10:27 Цифровая трансформация в России: кто и как принимает решения Pro, 10:25
Общество ,  
0 
В Гватемале более 30 человек погибли после ДТП с грузовиком

В Гватемале в муниципалитете Науала в результате наезда грузовика на группу людей, собравшуюся, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП, по предварительным данным, погибли 32 человека. Об этом сообщает Prensa Libre.

Отмечается, что среди жертв есть дети. Также есть пострадавшие в результате ДТП.

Президент страны Джимми Моралес в Twitter принес соболезнования. Он добавил, что в настоящее время власти координируют действия по оказанию помощи родственникам погибших.

В декабре 2018 года в венесуэльском штате Миранда произошла авария с участием 13 автомобилей. В результате один человек погиб и еще 34 пострадали. 

 

Теги: Гватемала, ДТП
Материалы по теме
В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области погибли три человека
Общество
Водитель такси сбил трех человек на остановке в Перми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter