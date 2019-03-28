В Гватемале более 30 человек погибли после ДТП с грузовиком

В Гватемале более 30 человек погибли после ДТП с грузовиком

В Гватемале в муниципалитете Науала в результате наезда грузовика на группу людей, собравшуюся, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП, по предварительным данным, погибли 32 человека. Об этом сообщает Prensa Libre.

Отмечается, что среди жертв есть дети. Также есть пострадавшие в результате ДТП.

Президент страны Джимми Моралес в Twitter принес соболезнования. Он добавил, что в настоящее время власти координируют действия по оказанию помощи родственникам погибших.

В декабре 2018 года в венесуэльском штате Миранда произошла авария с участием 13 автомобилей. В результате один человек погиб и еще 34 пострадали.



