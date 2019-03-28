В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха

В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха

В Приморском крае после нападения на базу отдыха в селе Андреевка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений) ​, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Неизвестные проникли на базу, нанесли телесные повреждения охраннику и подожгли пять катеров. Ущерб превысил 6 млн руб., отмечается в сообщении.

Следственно-оперативная группа провела опрос очевидцев и осмотрела место происшествия. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

Как отмечается на странице в Instagram местного телеканала СТВ, у нападавших было огнестрельное оружие: они ударили сторожа прикладом, после чего связали. Затем они облили моторные лодки бензином и подожгли. Восстановлению они не подлежат.