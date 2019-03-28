Полицейские задержали размахивавшего бензопилой в кафе жителя Находки

Полицейские задержали жителя Находки после опубликованных в интернете кадров, на которых мужчина размахивает включенной бензопилой в кафе. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

По данным полиции, в результате никто не пострадал. Задержанным оказался 30-летний местный житель. По его словам, в тот момент он «был пьян и ничего не помнит».

Против него возбудили уголовное дело по пункту «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия ​или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине грозит штраф до 500 тыс. руб. либо тюремное заключение на срок до пяти лет. Ранее его привлекали к уголовное ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков.

24 марта портал «Новости Находки» опубликовал в своем канале на YouTube видеоролик, на котором нетрезвый мужчина в кафе размахивает бензопилой, угрожая посетителям. При этом несколько человек пытались его удержать.