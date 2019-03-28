На Украине три человека пострадали при взрыве газа на автостоянке

На Украине три человека пострадали при взрыве газа на автостоянке

В украинском городе ​Кропивницкий произошел взрыв на территории автостоянки. В результате пострадали три человека, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (​ГСЧС).

По данным службы, в 20:07 по местному времени (21:07 мск) на улице Киевской взорвалась емкость с газом. После этого загорелись пять грузовых автомобилей, у которых были автоцистерны с газом, а также десять легковых машин и кровля двухэтажной постройки на площади 200 кв. м.

Пострадавших госпитализировали. В 22:45 (23:45 мск) пожар потушили. К работе привлекали 85 спасателей и 19 единиц спецтехники.