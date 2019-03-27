Профсоюз будет добиваться выплаты работникам завода Ford оклада за 2 года

Профсоюз завода Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск Ленинградской области будет добиваться компенсации в размере двух годовых окладов для уволенных сотрудников. Об этом РБК сообщил председатель первичной профсоюзной организации Ford Sollers во Всеволжске Михаил Сергеев.

«Это наше основное требование, если нам ничего более интересного администрация не предложит. 2 апреля у нас начинаются переговоры. Переговоры будут вестись от лица всех работников, включая тех, кто занимает какие-то руководящие посты, за исключением топ-менеджмента, у них отдельные договоры. Нас поддерживают германские профсоюзы и конфедерация труда России, в лице президента организации Бориса Кравченко», — заявил он.

В среду, 27 марта, компания Ford объявила о прекращении выпуска в России легковых автомобилей и закрытии двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в Елабуге. Завод во Всеволожске собирал Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport, а в Елабуге — Kuga, Explorer, Transit и Tourneo.