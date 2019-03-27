В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

Пострадавшие жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей. Спасатели эвакуировали более 70 местных жителей и 118 учеников местной школы.

По предварительным данным, утечка произошла из-за ремонтных работ на стадионе — экскаватор повредил одну из труб.

Территория вокруг стадиона перекрыта, полиция советует местным жителям держать окна и двери закрытыми.