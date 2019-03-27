Боец MMA, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула в сентябре 2019 года. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт, пишет MMA News.

«Он вернется в сентябре. Хабиб временно отстранен, а затем не будет драться из-за Рамадана», — сказал Уайт. Священный для мусульман месяц Рамадан продлится в этом году с 5 мая по 3 июня.

MMA News прогнозирует, что соперником Нурмагомедова станет победитель боя между чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем и Дастином Пуарье. Они встретятся 13 апреля.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, одержав победу над представителем США Элом Яквинтой, и защитил титул в октябре, победив ирландца Конора Макгрегора.

После боя Нурмагомедова и Макгрегора произошла массовая потасовка с участием бойцов. После этого Атлетическая комиссия американского штата Невада отстранила россиянина на девять месяцев, он также должен заплатить $500 тыс. в виде штрафа.