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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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На Citigroup подали в суд из-за дискриминации по возрасту

На Citigroup Inc. подали иск в суд из-за дискриминации по возрасту, сообщает Bloomberg.

Заявление написал 56-летний банкир из Лондона Нильс Кирк, который проработал в компании почти 30 лет. В 2017 году, когда Кирку исполнилось 55 лет, его уволили. Как утверждается в заявлении банкира, представитель Citigroup перед увольнением в рамках реструктуризации заявил Кирку, что он стар и не сможет изменить свои привычки и методы работы.

По словам Кирка, такой комментарий сделал 54-летний соруководитель инвестиционного банкинга Маноло Фалько. Сам Фалько отрицает, что делал такое замечание.

Кирк отметил, что это не первый случай дискриминации по возрасту со стороны Citigroup: в 2016 году в возрасте 58 лет был уволен еще один высокопоставленный сотрудник.

Представитель Citigroup заявила, что компания поддерживает служащих, чьи имена упомянуты в заявлении, и намерена оспорить иск.

Теги: Citigroup Inc., иск в суд, дискриминация
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