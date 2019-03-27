На Citigroup подали в суд из-за дискриминации по возрасту

На Citigroup подали в суд из-за дискриминации по возрасту

На Citigroup Inc. подали иск в суд из-за дискриминации по возрасту, сообщает Bloomberg.

Заявление написал 56-летний банкир из Лондона Нильс Кирк, который проработал в компании почти 30 лет. В 2017 году, когда Кирку исполнилось 55 лет, его уволили. Как утверждается в заявлении банкира, представитель Citigroup перед увольнением в рамках реструктуризации заявил Кирку, что он стар и не сможет изменить свои привычки и методы работы.

По словам Кирка, такой комментарий сделал 54-летний соруководитель инвестиционного банкинга Маноло Фалько. Сам Фалько отрицает, что делал такое замечание.

Кирк отметил, что это не первый случай дискриминации по возрасту со стороны Citigroup: в 2016 году в возрасте 58 лет был уволен еще один высокопоставленный сотрудник.

Представитель Citigroup заявила, что компания поддерживает служащих, чьи имена упомянуты в заявлении, и намерена оспорить иск.