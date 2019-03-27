В Казани после хлопка загорелся многоквартирный дом

В Казани после хлопка загорелся многоквартирный дом

В жилом многоквартирном доме на проспекте Победы, 34, произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Информация о возгорании поступила в 12:10. Пожарные нашли на балконе одной из квартир пострадавшего, которого передали в скорую помощь.

Как сообщает «Тат-Центр», возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. В 12:52 открытое горение было ликвидировано.

Очевидцы рассказали изданию, что слышали громкий хлопок. По данным портала Inkazan.ru, произошел взрыв бытового газа. Об этом также сообщает РЕН ТВ.

В пресс-службе МВД Татарстана РБК не смогли прокомментировать информацию и посоветовали обратиться в МЧС.